2020-07-27T16:01:36+03:00
Общество

Министр здравоохранения Башкирии ушел на самоизоляцию

Об этом сообщил сам Максим Забелин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин ушел на двухнедельную самоизоляцию после контакта с пациентом. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на заявление самого Забелина. Слухи о том, что он заразился коронавирусом, министр опровергает. Где именно и при каких обстоятельствах произошел контакт, не уточняется.

Отметим, что сегодня министр участвовал в оперативном совещании правительства удаленно – через видеосвязь. Он представил последние данные по коронавирусу в регионе. Так, с начала пандемии в Башкирии носителями коронавируса стали 6607 человек. Прирост за сутки составил 36 зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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