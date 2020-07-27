2020-07-27T17:23:54+03:00
Общество

Минобр Башкирии назвал предварительные результаты ЕГЭ по истории и физике

Общее число стобалльников составляет уже 80 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В Башкирии 80 человек сдали экзамен на сто балловВ Башкирии 80 человек сдали экзамен на сто балловФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Министерстве образования Башкирии огласили предварительные итоги ЕГЭ по истории и физике. В сумме по обоим предметам 27 участников получили наивысший балл.

Как отметили в ведомстве, средний тестовый балл по истории вырос по сравнению с прошлым годом и составил 56,5. Высокий результат – от 81 до 100 баллов – показали 262 человека из 1997 сдававших. Восемь из них получили максимальную оценку по итогам экзамена.

ЕГЭ по физике сдавало вдвое больше людей – 4337. Средний тестовый балл по предмету – 57,8, количество высокобалльных работ – 554, стобалльных – 19.

По итогам семи экзаменов у Башкирии 80 стобалльников:

– по географии – 7;

– по литературе – 3;

– по информатике – 10;

– по русскому языку – 25;

– по профильной математике – 8;

– по истории – 8;

– по физике – 19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известны подробности перестрелки возле бара в центре Уфы
Минобр Башкирии назвал предварительные результаты ЕГЭ по истории и физике
Бизнес-омбудсмен Башкирии нашел объявление с пикантными услугами 17-летней девушки
Министр здравоохранения Башкирии ушел на самоизоляцию
СК начал доследственную проверку из-за видео, на котором уфимка пристает к молодым девушкам
«Уехал по личным делам»: подробности смерти солиста башкирского ансамбля Файзи Гаскарова в Петербурге
«Не хочу бояться зря!» Четыре железных аргумента против радиофобии
Стало известно, в каких больницах Башкирии введен карантин по коронавирусу
Волонтерам из Башкирии теперь будут выплачивать деньги в случае причинения вреда здоровью
Главе Башкирии не понравился народный выбор цвета, в который красят подъезды
В трех районах Башкирии сменились прокуроры
250 тысяч рублей взамен земли в Башкирии: кто и как может получить выплату
В Уфе скончалась врач-неонатолог из РКБ имени Куватова
В Башкирии священников и имамов привлекли к борьбе с утоплениями
Власти Башкирии назвали ориентировочную дату открытия кинотеатров
С новыми компетенциями вверх по карьерной лестнице
В Уфе пустят с молотка автомобили должников
УГНТУ вошел в первую лигу Национального агрегированного рейтинга университетов России
«Расслабились люди, ничего не боятся»: Радий Хабиров возмутился поведением пьяных
На трассе в Башкирии неизвестный водитель насмерть сбил всадника на лошади
Главу Башкирии возмутили нарушения масочного режима жителями республики
В минздраве рассказали, есть ли свободные койки в ковидном госпитале под Уфой
За сутки коронавирусом в Башкирии заразились 36 человек
Возле бара в центре Уфы произошла перестрелка