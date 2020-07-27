Минобр Башкирии назвал предварительные результаты ЕГЭ по истории и физике

27 Июль 2020 2020-07-27T17:23:54+03:00

В Башкирии 80 человек сдали экзамен на сто баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Министерстве образования Башкирии огласили предварительные итоги ЕГЭ по истории и физике. В сумме по обоим предметам 27 участников получили наивысший балл.

Как отметили в ведомстве, средний тестовый балл по истории вырос по сравнению с прошлым годом и составил 56,5. Высокий результат – от 81 до 100 баллов – показали 262 человека из 1997 сдававших. Восемь из них получили максимальную оценку по итогам экзамена.

ЕГЭ по физике сдавало вдвое больше людей – 4337. Средний тестовый балл по предмету – 57,8, количество высокобалльных работ – 554, стобалльных – 19.

По итогам семи экзаменов у Башкирии 80 стобалльников:

– по географии – 7;

– по литературе – 3;

– по информатике – 10;

– по русскому языку – 25;

– по профильной математике – 8;

– по истории – 8;

– по физике – 19.

ИСТОЧНИК KP.RU