2020-07-27T13:47:46+03:00
Общество

Волонтерам из Башкирии теперь будут выплачивать деньги в случае причинения вреда здоровью

Если доброволец погибнет в ситуации с риском для жизни, то пособие получат его семья
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Волонтеры подвергали себя опасности во время периода самоизоляцииВолонтеры подвергали себя опасности во время периода самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии вступил в силу закон о выплатах денежной компенсации волонтерам. Об этом сообщает пресс-службе регионального парламента.

Новая норма предусматривает пособия волонтерам в ситуациях, связанных с риском для их жизни и здоровья. Если доброволец пострадает, ему полагается единовременная выплата. В случае гибели деньги получит его семья. Средства на меру поддержки выделит республиканский бюджет. Условия, размер и порядок выплат определит местное правительство.

Как отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, «с введением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса волонтерское движение показало себя серьезным инструментом социальной поддержки». Тем временем сами добровольцы подвергали свою жизнь и здоровье опасности. Многие из них подхватили ковид. Парламентарий убежден, что в такой ситуации государство должно брать на себя ответственность. Толкачев также заявил о намерении Госсобрания выйти с инициативой по поддержке участников добровольческого движения на федеральный уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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