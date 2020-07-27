Главе Башкирии не понравился народный выбор цвета, в который красят подъезды

27 Июль 2020 2020-07-27T13:10:59+03:00

Хабиров отметил, что не покрасил бы свою парадную в зеленый

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель республики Радий Хабиров заявил, что ему не нравится цвет, в который выкрашиваются подъезды при капитальном ремонте. Он сделал ремарку после доклада министра ЖКХ региона Бориса Беляева.

Чиновник рассказал о том, как проходит программа комплексного ремонта подъездов. Результаты этой работы он проиллюстрировал слайдами, на которых были изображены подъезды с зелеными стенами.

«Вот эти зеленые цвета люди выбирают?» – спросил Хабиров с улыбкой и, получив утвердительный ответ, добавил: «Ну, ладно. Это их решение. Я бы свой подъезд не покрасил в зеленый».

В этом году власти Башкирии намерены привести в порядок 2185 подъездов в 699 домах. На это из бюджета выделено 708 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU