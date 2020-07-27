2020-07-27T12:35:53+03:00
Общество

В трех районах Башкирии сменились прокуроры

Кадровые изменения произошли в Буздякском, Нуримановском и Уфимском районах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Двое из трех новых районных прокуроров родились в БашкирииДвое из трех новых районных прокуроров родились в Башкирии
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Генпрокурор России Игорь Краснов назначил на пятилетний срок новых прокуроров в трех районах Башкирии – Буздякском, Нуримановском и Уфимском. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Прокурором Буздякского района стал 36-летний Вадим Шаяхметов. Родился в селе Кушнаренково. В 2005 году окончил БашГУ. Службу в органах начал в 2006 году. Работал следователем прокуратуры, старшим помощником прокурора и старшим прокурором в Уфе.

На должность прокурора Нуримановского района назначен 35-летний уфимец Роман Свистун. В 2006 году окончил БашГУ. На службу в прокуратуру принят в 2007 году. Был помощником прокурора Бакалинского района, старшим помощником прокурора в Октябрьском районе Уфы и старшим прокурором управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии и зампрокурора Советского и Кировского районов Уфы.

Пост прокурора Уфимского района занял 35-летний Виктор Мазницын из Ростова-на-Дону. В 2007 году окончил Ростовский государственный университет путей сообщения. С 2007 по 2015 год работал в прокуратурах Ростовской и Калужской областей. Затем перебрался в башкирскую прокуратуру, где служил с 2015 по 2019 год. С февраля 2019 года проходил службу в Генпрокуратуре. Там он был прокурором отдела управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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