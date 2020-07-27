2020-07-27T12:12:40+03:00
Общество

250 тысяч рублей взамен земли в Башкирии: кто и как может получить выплату

Деньги можно потратить только на улучшение жилищных условий
Владислав КАЗАНЦЕВ
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250 тысяч рублей могут получить многодетные семьи и семьи с ребенком-инвалидом250 тысяч рублей могут получить многодетные семьи и семьи с ребенком-инвалидом
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Министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская рассказала, как многодетным семьям получить единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка.

На льготу могут претендовать жители, воспитывающие трех и более детей или имеющих ребенка-инвалида и стоящие в очереди на предоставление бесплатного земельного участка под индивидуальное строительство. Они могут получить 250 тысяч рублей с сентября 2020 года.

Выплату можно будет потратить только на улучшение жилищных условий. Например:

– на оплату приобретаемое жилье: квартиру, комнату, частный дом;

– на строительство частного дома;

– на погашение суммы долга или уплаты процентов по кредитному или ипотечному договору;

– на покупку земельного участка.

Чтобы получить выплату, нужно подать соответствующее заявление в Минземимущество Башкирии или орган местного самоуправления. Здесь все зависит от того, где именно льготники состоят в очереди на получение земли. На руки 250 тысяч рублей не даются. Министерство будет перечислять средства на целевое использование.

На данный момент только в девяти муниципалитетах Башкирии все льготники обеспечены земельными участками. На 32 территориях обеспеченность составляет более 90%, на 16 – от 60 до 90%, в четырех – от 30 до 60%. Наиболее низкий показатель отмечается в Уфе – 22% .

ИСТОЧНИК KP.RU

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