В Уфе скончалась врач-неонатолог из РКБ имени Куватова

27 Июль 2020 2020-07-27T11:38:48+03:00

По словам знакомой, она работала в «красной зоне», однако в Минздраве эту информацию опровергают

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В Уфе скончалась врач-неонатолог из роддома РКБ имени Куватова Елена Смирнова. Об этом в социальных сетях 25 июля сообщила ее знакомая Регина Новоселова. По словам женщины, умершая проработала в сфере медицины 35 лет. Она продолжала трудиться даже после выхода на пенсию.

«Ее замечательная профессия была связана с появлением на свет деток. Она обожала свою работу. Даже уйдя на пенсию, продолжала помогать этому миру появляться на свет новым жизням! Леночка не видела себя без работы!», – написала Новоселова.

Она добавила, что Елена Смирнова работала в так называемой «красной зоне» по коронавирусу. Однако корреспонденту «КП-Уфа» в Минздраве заявили, что это не так. Причину смерти в ведомстве не уточнили – «это уже покажет патологоанатомическое заключение». Известно, что при жизни диагноза COVID-19 у медика не было.

Напомним, 8 июля в акушерско-гинекологическом отделении РКБ был введен двухнедельный карантин по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU