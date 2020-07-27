В Башкирии священников и имамов привлекли к борьбе с утоплениями

27 Июль 2020 2020-07-27T10:51:25+03:00

Они будут обращаться к пастве с призывом соблюдать безопасность на воде

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Власти Башкирии привлекли священников и имамов к профилактическим мероприятиям по недопущению гибели людей на воде. Об этом на совещании в правительстве 27 июля сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«Достигнута договоренность о том, что в храмах Уфимской епархии Русской православной церкви, мечетях Духовного управления мусульман во время богослужения и пятничных намазов священнослужители и имам-хатыбы будут обращаться к верующей пастве с призывом соблюдать правила безопасного поведения на воде», – сказал Гумеров.

Он добавил, что за прошедшую неделю при купании в Башкирии утонуло 15 человек. Пиковое значение гибели граждан на воде пришлось на самые жаркие дни – с 15 по 19 число.

ИСТОЧНИК KP.RU