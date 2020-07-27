Власти Башкирии назвали ориентировочную дату открытия кинотеатров

27 Июль 2020 2020-07-27T10:18:01+03:00

Это произойдет, если ситуация с коронавирусом не ухудшится

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Ориентировочная дата открытия кинотеатров в Башкирии – 15 августа. Об этом на профильном брифинге сообщила первый заместитель министра культуры республики Наталья Лапшина. Чиновница подчеркнула, что залы будут открыты, если эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в регионе не ухудшится.

««На сегодняшний день мы с большой осторожностью можем сказать, что ориентировочно 15 августа, если позволит эпидемиологическая ситуация в республике, мы можем говорить об открытии кинотеатров. Если это произойдет 15 августа, то работать они будут при строгом соблюдении мер и методических рекомендаций Роспотребнадзора. Мы довели их до кинотеатров», – рассказала Лапшина.

Всего на территории Башкирии расположены 47 кинотеатров. В них работают 133 зала.

ИСТОЧНИК KP.RU