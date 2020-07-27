В Уфе пустят с молотка автомобили должников

27 Июль 2020 2020-07-27T09:36:25+03:00

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В Уфе на 24 августа назначены публичные торги по продаже арестованных автомобилей должников. На этот раз с молотка пустят 26 машин. Цены варьируются 53,5 тысячи до 1,2 млн рублей, сообщает UfaTime.ru.

Лот с самой низкой стартовой ценой – 53,5 тысячи рублей – вазовская «десятка» 2015 года выпуска. Среди бюджетных вариантов также можно отметить Daewoo Matiz (2010) – 61 тысяча рублей, Volkswagen Passat (2008) –158,4 тысячи рублей, Geely Emgrand (2014) – 176 тысяч рублей.

Самыми дорогими автомобилями на аукционе стали Jeep Grand Cherokee (2012) с начальной ценой в 1,2 млн рублей и Toyota Hilux (2012) – 1,1 млн рублей.

Заявки на участие в публичных торгах принимаются до 8 августа. Обращаться с пакетом документов нужно по адресу Степана Злобина, 22/2.

ИСТОЧНИК KP.RU