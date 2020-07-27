«Расслабились люди, ничего не боятся»: Радий Хабиров возмутился поведением пьяных

27 Июль 2020 2020-07-27T10:18:14+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве возмутился количеством пьяных водителей в регионе. По данным Гостранса республики, с 22 июня инспекторами дорожной полиции были задержаны 1685 нетрезвых автомобилистов, а за минувшую неделю – 177. Руководитель республики считает, что люди расслабились и перестали бояться наказания.

«Вообще, такие цифры, знаете, очень и очень плохие. Это какой-то бич, я по-другому не назову. То, что водители ездят в нетрезвом состоянии, – это не наша работа, это работа ГИБДД. Поэтому собирайтесь с ними и продумывайте комплексный план мероприятий и снижайте, – обратился Хабиров к председателю Гостранса РБ Алану Марзаеву. – Я могу так констатировать, что в республике расслабились люди. Вы же помните, когда ввели ограничительные меры, люди как боялись? Сейчас ничего не боятся, получается: ни лишения прав не боятся, ни штрафов больших не боятся. Значит, распустились, и этим надо заниматься».

На совещании в правительстве также прозвучала статистика аварийности с начала году. За прошедший период в Башкирии произошло 1888 дорожных происшествий (-215 или -11,4% по сравнению с прошлым годом), в которых пострадали 2335 (-357 или -13,3%) и погибли 208 (-13 или -6,5%) человек.

ИСТОЧНИК KP.RU