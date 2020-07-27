На трассе в Башкирии неизвестный водитель насмерть сбил всадника на лошади

27 Июль 2020 2020-07-27T08:39:55+03:00

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Сегодня, 27 июля, в половине первого ночи на трассе в Башкирии насмерть сбили всадника на лошади. ДТП случилось на девятом километре трассы Киргиз-Мияки-Арсланово-Стерлибашево. Об этом сообщает ГИБДД региона.

По данным дорожный полиции, неизвестный на «вазовской» легковушке 10, 11 или 12 модели совершил наезд на 59-летнего местного жителя. Мужчина пересекал дорогу верхом на лошади. От полученных повреждений наездник скончался на месте происшествия, а водитель скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

«Госавтоинспекция Башкортостан обращается к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию в любой отдел полиции», – обратились правоохранители.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 17 аварий, в которых два человека погибли и 21 получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU