Главу Башкирии возмутили нарушения масочного режима жителями республики

27 Июль 2020 2020-07-27T08:35:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 июля, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров в очередной раз возмутился беспечностью жителей региона. Он заявил, что на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом врачи вновь подняли вопрос о строгом масочном режиме.

- У нас был довольно серьезный разговор, в ходе которого врачи настоятельно просили максимально выдерживать санитарно-эпидемиологические нормы. Они обратили внимание на то, что мы все расслабились. И масочный режим и социальное дистанцирование (не соблюдаются. – ред.), - заявил Хабиров.

Глава Башкирии подчеркнул, что жители республики обязаны носить маски в тех местах, где есть высокая вероятность заражения коронавирусом.

- Это и госучреждения и торговые учреждения, и общественный транспорт. Я бы попросил носить маски, - отметил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU