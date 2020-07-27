Главу Башкирии возмутили нарушения масочного режима жителями республики
Сегодня, 27 июля, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров в очередной раз возмутился беспечностью жителей региона. Он заявил, что на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом врачи вновь подняли вопрос о строгом масочном режиме.
- У нас был довольно серьезный разговор, в ходе которого врачи настоятельно просили максимально выдерживать санитарно-эпидемиологические нормы. Они обратили внимание на то, что мы все расслабились. И масочный режим и социальное дистанцирование (не соблюдаются. – ред.), - заявил Хабиров.
Глава Башкирии подчеркнул, что жители республики обязаны носить маски в тех местах, где есть высокая вероятность заражения коронавирусом.
- Это и госучреждения и торговые учреждения, и общественный транспорт. Я бы попросил носить маски, - отметил Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU