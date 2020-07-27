2020-07-27T08:38:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В минздраве рассказали, есть ли свободные койки в ковидном госпитале под Уфой

Из 340 коек в медучреждении сейчас заняты 302, а сама клиника заполнена примерно на 90%
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В региональном минздраве рассказали, сколько ковидных пациентов сейчас находятся в новом инфекционном госпитале под Уфой, в поселке Зубово. На очередном оперативном совещании в правительстве республики Максим Забелин отчитался, что из 340 коек, на которые рассчитана больница, на утро 27 июля заняты 302 койки. Таким образом, госпиталь заполнен примерно на 90%. Также Максим Забелин подчеркнул, что общий процент свободных коек в республике составляет 43 процента.

Конечно, сразу возникает вопрос - откуда такие большие цифры, но в пресс-службе ведомства уточнили, что в это число входят не только ковидные пациенты.

- В Зубово лежат не только с ковид, но и с подозрением, с симптоматикой, с пневмонией. Это отделение инфекционной больницы, - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Также в ведомстве уточнили, что в настоящий момент в Башкирии коронавирус диагностирован у 6607 человек, за минувшие сутки инфекцию выявили у 36 человек. Всего с начала эпидемии 4845 выздоровели пациентов. Число скончавшихся от ковида составляет 22 жителя Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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