2020-07-26T20:26:23+03:00
Авто

Динар Гильмутдинов рассказал об итогах рейда

Водители нарушили ПДД несколько тысяч раз
Эльвина АПАРИНА
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Традиционно Госавтоинспекция перед выходными и во время выходных проводит профилактические рейды по выявлению пьяных водителей и других нарушений ПДД.Традиционно Госавтоинспекция перед выходными и во время выходных проводит профилактические рейды по выявлению пьяных водителей и других нарушений ПДД.
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Традиционно Госавтоинспекция перед выходными и во время выходных проводит профилактические рейды по выявлению пьяных водителей и других нарушений ПДД.

Динар Гильмутдинов рассказал об итогах одного из них. На нем был задействован практически весь личный состав службы.

- За сутки выявлено более трех тысяч нарушений правил дорожного движения, из которых 87 составили водители в состоянии опьянения. Разыскан один ранее угнанный автомобиль, - сказал главный госавтоинспектор.

Он отметил, что такие мероприятия будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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