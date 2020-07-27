Динар Гильмутдинов рассказал об итогах рейда
Водители нарушили ПДД несколько тысяч раз
Традиционно Госавтоинспекция перед выходными и во время выходных проводит профилактические рейды по выявлению пьяных водителей и других нарушений ПДД.
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Традиционно Госавтоинспекция перед выходными и во время выходных проводит профилактические рейды по выявлению пьяных водителей и других нарушений ПДД.
Динар Гильмутдинов рассказал об итогах одного из них. На нем был задействован практически весь личный состав службы.
- За сутки выявлено более трех тысяч нарушений правил дорожного движения, из которых 87 составили водители в состоянии опьянения. Разыскан один ранее угнанный автомобиль, - сказал главный госавтоинспектор.
Он отметил, что такие мероприятия будут продолжаться.
ИСТОЧНИК KP.RU