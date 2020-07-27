В Уфе на монументе Дружбы открыли подземный переход

27 Июль 2020 2020-07-26T20:21:39+03:00

Со слов уфимцев, свет в подземном переходе пока не горит, зато есть пандусы для колясок.

Власти об этом пока официально не сообщили

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В столице Башкирии на монументе Дружбы открыли долгожданный подземный пешеходный переход. Теперь не нужно будет ждать зеленого света, чтобы перейти дорогу на новую набережную Белую. Об открытии объекта сообщили горожане в социальных сетях. Сами власти пока официального заявления не делали.

Со слов уфимцев, свет в подземном переходе пока не горит, зато есть пандусы для колясок.

Напомним, что активно строить его начали несколько месяцев назад - несколько полос были закрыты для движения автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU