2020-07-26T20:21:39+03:00
Общество

В Уфе на монументе Дружбы открыли подземный переход

Власти об этом пока официально не сообщили
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Со слов уфимцев, свет в подземном переходе пока не горит, зато есть пандусы для колясок.Со слов уфимцев, свет в подземном переходе пока не горит, зато есть пандусы для колясок.
Изменить размер текста:

В столице Башкирии на монументе Дружбы открыли долгожданный подземный пешеходный переход. Теперь не нужно будет ждать зеленого света, чтобы перейти дорогу на новую набережную Белую. Об открытии объекта сообщили горожане в социальных сетях. Сами власти пока официального заявления не делали.

Со слов уфимцев, свет в подземном переходе пока не горит, зато есть пандусы для колясок.

Напомним, что активно строить его начали несколько месяцев назад - несколько полос были закрыты для движения автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе на монументе Дружбы открыли подземный переход
Дожди, грозы и град: какой будет погода в Башкирии 27 июля
Солист башкирского ансамбля Файзи Гаскарова трагически погиб в Петербурге
Стало известно, как в Башкирии отпразднуют Курбан-байрам в связи с коронавирусом
В Башкирии пенсионера обвинили в растлении сразу троих школьниц
В Башкирии разыскивают мать четверых детей Алену Крыжановскую
В Стерлитамаке мужчина пугал сексуальными действиями детей
В Уфе начнут проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте
В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек
В Башкирии выявлено 35 новых случаев коронавируса
«Это центр жизни для любого села»: в Башкирии до 2024 года обновят все ФАПы
В Башкирии полицейские спасли тонущую на Аслыкуле женщину
В Башкирии опрокинулся ВАЗ, погиб молодой водитель
В Уфе с 29 июля стартуют бесплатные экскурсии
В Башкирии устанавливают туристические таблички со странными ошибками на английском языке
За полгода в Башкирии 270 человек умерли от отравлений
Гульназ Асаева и ее жених Вилли показали первый семейный заработок
Какой будет погода в августе 2020 в Башкирии
Уфимка пострадала в Кабардино-Балкарии - ее пришлось спасать не вертолете