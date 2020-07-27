В Уфе на монументе Дружбы открыли подземный переход
Власти об этом пока официально не сообщили
Со слов уфимцев, свет в подземном переходе пока не горит, зато есть пандусы для колясок.
Изменить размер текста:
В столице Башкирии на монументе Дружбы открыли долгожданный подземный пешеходный переход. Теперь не нужно будет ждать зеленого света, чтобы перейти дорогу на новую набережную Белую. Об открытии объекта сообщили горожане в социальных сетях. Сами власти пока официального заявления не делали.
Со слов уфимцев, свет в подземном переходе пока не горит, зато есть пандусы для колясок.
Напомним, что активно строить его начали несколько месяцев назад - несколько полос были закрыты для движения автотранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU