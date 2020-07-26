2020-07-26T19:38:56+03:00
Общество

Дожди, грозы и град: какой будет погода в Башкирии 27 июля

Без зонтов на улицу лучше не выходить
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Ветер будет дуть северо-западный умеренный, а во время грозы усилится до сильного.Ветер будет дуть северо-западный умеренный, а во время грозы усилится до сильного.
Изменить размер текста:

В Башгидромете рассказали, какой будет погода завтра, 27 июля, в Башкирии.

По данным синоптиков, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, локально ливни, град. Ветер будет дуть северо-западный умеренный, а во время грозы усилится до сильного.

Перед выходном на улицу лучше надеть ветровку – днем воздух прогреется до +18, +23 градусов. Ночью температура воздуха составит всего +10, +15 градусов.

В Уфе, в свою очередь, тоже будет дождливо и пасмурно. Сильный ливень с грозой пройдет в столице рано утром – в пять часов. Тучи на небе разойдутся лишь вечером, и выглянет солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дожди, грозы и град: какой будет погода в Башкирии 27 июля
Солист башкирского ансамбля Файзи Гаскарова трагически погиб в Петербурге
Стало известно, как в Башкирии отпразднуют Курбан-байрам в связи с коронавирусом
В Башкирии пенсионера обвинили в растлении сразу троих школьниц
В Башкирии разыскивают мать четверых детей Алену Крыжановскую
В Стерлитамаке мужчина пугал сексуальными действиями детей
В Уфе начнут проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте
В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек
В Башкирии выявлено 35 новых случаев коронавируса
«Это центр жизни для любого села»: в Башкирии до 2024 года обновят все ФАПы
В Башкирии полицейские спасли тонущую на Аслыкуле женщину
В Башкирии опрокинулся ВАЗ, погиб молодой водитель
В Уфе с 29 июля стартуют бесплатные экскурсии
В Башкирии устанавливают туристические таблички со странными ошибками на английском языке
За полгода в Башкирии 270 человек умерли от отравлений
Гульназ Асаева и ее жених Вилли показали первый семейный заработок
Какой будет погода в августе 2020 в Башкирии
Уфимка пострадала в Кабардино-Балкарии - ее пришлось спасать не вертолете