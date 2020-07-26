Дожди, грозы и град: какой будет погода в Башкирии 27 июля

26 Июль 2020 2020-07-26T19:38:56+03:00

Ветер будет дуть северо-западный умеренный, а во время грозы усилится до сильного.

Без зонтов на улицу лучше не выходить

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В Башгидромете рассказали, какой будет погода завтра, 27 июля, в Башкирии.

По данным синоптиков, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, локально ливни, град. Ветер будет дуть северо-западный умеренный, а во время грозы усилится до сильного.

Перед выходном на улицу лучше надеть ветровку – днем воздух прогреется до +18, +23 градусов. Ночью температура воздуха составит всего +10, +15 градусов.

В Уфе, в свою очередь, тоже будет дождливо и пасмурно. Сильный ливень с грозой пройдет в столице рано утром – в пять часов. Тучи на небе разойдутся лишь вечером, и выглянет солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU