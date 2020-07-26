Стало известно, как в Башкирии отпразднуют Курбан-байрам в связи с коронавирусом

26 Июль 2020 2020-07-26T17:34:28+03:00

В мечеть нельзя будет попасть лицам с высоким риском тяжелого течения COVID-19 (лица старше 65 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями).

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31 июля в Башкирии будет праздноваться Курбан-байрам. Как рассказали в ДУМ РБ, праздничный намаз и хутбу решено провести с 6:00-7:00 продолжительностью не более 20 минут. После всех мероприятий посетителей попросят разойтись не задерживаясь. Организовывать праздничные угощения запрещено.

Внутри мечети и рядом с ней нужно будет держать социальную дистанцию полтора метра.

В мечеть нельзя будет попасть лицам с высоким риском тяжелого течения COVID-19 (лица старше 65 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями).

Все должны быть в масках, прихожанам также необходимо иметь с собой молитвенные коврики, воздержаться от близкого общения и рукопожатий.

Напомним, что пятница, 31 июля, объявлена выходным днем.

ИСТОЧНИК KP.RU