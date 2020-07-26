Стало известно, как в Башкирии отпразднуют Курбан-байрам в связи с коронавирусом
31 июля в Башкирии будет праздноваться Курбан-байрам. Как рассказали в ДУМ РБ, праздничный намаз и хутбу решено провести с 6:00-7:00 продолжительностью не более 20 минут. После всех мероприятий посетителей попросят разойтись не задерживаясь. Организовывать праздничные угощения запрещено.
Внутри мечети и рядом с ней нужно будет держать социальную дистанцию полтора метра.
В мечеть нельзя будет попасть лицам с высоким риском тяжелого течения COVID-19 (лица старше 65 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями).
Все должны быть в масках, прихожанам также необходимо иметь с собой молитвенные коврики, воздержаться от близкого общения и рукопожатий.
Напомним, что пятница, 31 июля, объявлена выходным днем.
ИСТОЧНИК KP.RU