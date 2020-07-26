2020-07-26T15:20:01+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают мать четверых детей Алену Крыжановскую

Женщина не дает о себе знать с 1 июля
Эльвина АПАРИНА
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Алена пропадает не в первый раз – в 2014 году об ее пропаже также писали на страницах в СМИ.Алена пропадает не в первый раз – в 2014 году об ее пропаже также писали на страницах в СМИ.
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1 июля 2020 года 43-летняя Алена Крыжановская вышла из дома в Стерлитамаке и пропала. Родные надеялись на ее возвращение, но, не дождавшись, все же обратились в полицию и к волонтерам. Поисками женщины сейчас занимается организация «Отклик».

Оказалось, что Алена пропадает не в первый раз – в 2014 году об ее пропаже также писали на страницах в СМИ. Дома ее ждут муж и трое несовершеннолетних детей, также есть старшая 25-летняя дочь, которая и подала мать в розыск.

- Она с самых пеленок всю жизнь их бросала, пропьется и возвращается потом. Старшую также грудную бросила и исчезла на полгода, мать ее искала с полицией, - рассказала знакомая семьи. - Она часто уходит, просто иногда по 3 дня не бывает ее, а в этот раз уже долго нет, поэтому старшая дочь опять ее подала в розыск, как и 6 лет назад. Тогда она явилась через полтора месяца домой.

Остальным детям Алены 14, 13 и 8 лет.

Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите по телефону: 89871060601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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