В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек

26 Июль 2020 2020-07-26T12:57:00+03:00

Всего коронавирусом заболели 6571 человек, в больницах лечится 201 пациент, 35 из них в тяжелом состоянии, 11 – на ИВЛ.

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За последние 24 часа в Башкирии зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Теперь количество жертв от ковида составило 22 человека.

Как сообщили в минздраве республики, погибшей оказалась 58-летняя жительница Дюртюлей. У нее было хроническое заболевание – сахарный диабет.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Всего коронавирусом заболели 6571 человек, в больницах лечится 201 пациент, 35 из них в тяжелом состоянии, 11 – на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU