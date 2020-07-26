В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек
Количество жертв достигло 22
Всего коронавирусом заболели 6571 человек, в больницах лечится 201 пациент, 35 из них в тяжелом состоянии, 11 – на ИВЛ.
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За последние 24 часа в Башкирии зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Теперь количество жертв от ковида составило 22 человека.
Как сообщили в минздраве республики, погибшей оказалась 58-летняя жительница Дюртюлей. У нее было хроническое заболевание – сахарный диабет.
Напомним, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Всего коронавирусом заболели 6571 человек, в больницах лечится 201 пациент, 35 из них в тяжелом состоянии, 11 – на ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU