2020-07-26T12:47:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии выявлено 35 новых случаев коронавируса

Пять человек выписаны по выздоровлению
Эльвина АПАРИНА
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За последние 24 часа в Башкирии выявлено 35 случаев новой коронавирусной инфекции. Данные представил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Теперь количество подхвативших вирус составило 6571 человек. Часть из них находится в больницах, часть – дома, у них болезнь протекает в легкой форме.

За сутки с выздоровлением выписались 5 человек, всего с начала эпидемии в Башкирии вылечились 4837 человек.

В Минздраве сообщили об еще одном погибшем от коронавируса. Количество жертв от ковида достигло 22 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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