«Это центр жизни для любого села»: в Башкирии до 2024 года обновят все ФАПы

26 Июль 2020 2020-07-26T12:13:17+03:00

Известно, что в Башкирии всего 2098 ФАПов, 60% из которых нужно отремонтировать.

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Глава Башкирии на своей странице во «Вконтакте» в субботу заявил, что до конца 2024 года в республике будут обновлены все фельдшерско-акушерские пункты в селах.

- Это не только медицина - по сути, это центр жизни для любого села. И перед нами стоит, в общем-то, непростая задача. Долгие годы мы не уделяли внимание сельской медицине. Более того, в рамках так называемой оптимизации перекромсали многое, что было раньше, - сказал Хабиров.

Известно, что в Башкирии всего 2098 ФАПов, 60% из которых нужно отремонтировать. Устаревшие и пришедшие в негодность пункты, а их 406, будут заменены.

- В ближайшее время закончим 4 ФАПа в Татышлинском районе. Появятся они в селах Старокайпаново, Старокальмиярово, Бадряшево и в деревне Маматаево. Всего в этом году мы построим 109 ФАПов, - подытожил глава.

ИСТОЧНИК KP.RU