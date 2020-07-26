В Башкирии полицейские спасли тонущую на Аслыкуле женщину

26 Июль 2020 2020-07-26T11:22:39+03:00

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Для 34-летней женщины отдых на Аслыкуле едва не закончился трагедией. Ее унесло далеко от берега на надувном матрасе. Благо, ее спасли двое храбрых полицейских.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, сотрудники пришли ей на помощь буквально в последний момент, когда женщина начала тонуть на озере. Матрас, на котором уплыла отдыхающая, пропускал воздух и долго на воде держаться не мог.

Храбрые полицейские бросились на помощь

На поиски женщины немедленно отправились заместитель начальника уголовного розыска Василий Кравцунов и участковый полиции Салават Бакиров из Отдела МВД России по Давлекановскому району.

Храбрые полицейские бросились на помощь

Стражи порядка заметили, что в 300-500 метрах от берега дрейфует какой-то объект. Полицейским помог местный житель, который предоставил лодку. Василий вместе с хозяином лодки отправились проверить, не пропавшая ли это, а Салават в это время встречал скорую помощь. Мужчины успели подплыть к тонущей женщине в последний момент. Ее доставили на берег и оказали первую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU