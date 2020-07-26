2020-07-26T10:10:59+03:00
Происшествия

В Башкирии опрокинулся ВАЗ, погиб молодой водитель

ДТП произошло в Альшеевском районе
Эльвина АПАРИНА
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Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, сообщили в ГИБДД.Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, сообщили в ГИБДД.
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В пятом часу утра 26 июля в Альшеевском районе на 76 км автодороги Стерлитамак-Раевский произошла смертельная авария.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, 28-летний житель Стерлитамакского района за рулем ВАЗ-2114 съехал в левый кювет, где опрокинулся. К сожалению, он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, сообщили в ГИБДД.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и шесть получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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