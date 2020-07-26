В Уфе с 29 июля стартуют бесплатные экскурсии
В столице Башкирии с 29 июля начнут проводить бесплатные экскурсии по историческим и достопримечательным местам, сообщил Салават Нафиков, глава госкомитета по туризму.
Чиновник отметил, что после пеших прогулок каждый взглянет по-другому на Уфу.
- Столица Башкирии является малой родиной для многих артистов, поэтов и спортсменов, чьи имена сегодня известны всему миру. Вместе с профессиональным гидом пройдетесь по тем улицам, по которым в свое время ходили Земфира, Шевчук и Рудольф Нуреев, - сказал Нафиков.
Прогулки по Уфе буду проходить каждую неделю дважды в день – по средам и пятницам, в 19.00 и 20.30.
У тех, кто хочет пройти экскурсию, обязательно должна быть маска. Нужно заранее зарегистрироваться на сайте terrabashkiria.ru. На сайте нужно указать ФИО, контакты, дату и время экскурсии, количество человек.
ИСТОЧНИК KP.RU