2020-07-26T09:22:40+03:00
Общество

В Уфе с 29 июля стартуют бесплатные экскурсии

Экскурсии будут проходить еженедельно, по средам и пятницам
Эльвина АПАРИНА
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Прогулки по Уфе буду проходить каждую неделю дважды в день – по средам и пятницам, в 19.00 и 20.30.Прогулки по Уфе буду проходить каждую неделю дважды в день – по средам и пятницам, в 19.00 и 20.30.
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В столице Башкирии с 29 июля начнут проводить бесплатные экскурсии по историческим и достопримечательным местам, сообщил Салават Нафиков, глава госкомитета по туризму.

Чиновник отметил, что после пеших прогулок каждый взглянет по-другому на Уфу.

- Столица Башкирии является малой родиной для многих артистов, поэтов и спортсменов, чьи имена сегодня известны всему миру. Вместе с профессиональным гидом пройдетесь по тем улицам, по которым в свое время ходили Земфира, Шевчук и Рудольф Нуреев, - сказал Нафиков.

Прогулки по Уфе буду проходить каждую неделю дважды в день – по средам и пятницам, в 19.00 и 20.30.

У тех, кто хочет пройти экскурсию, обязательно должна быть маска. Нужно заранее зарегистрироваться на сайте terrabashkiria.ru. На сайте нужно указать ФИО, контакты, дату и время экскурсии, количество человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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