2020-07-26T07:32:25+03:00
Общество

За полгода в Башкирии 270 человек умерли от отравлений

Данные представили в Роспотребнадзоре
Эльвина АПАРИНА
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«Паленой водкой» травятся даже дети«Паленой водкой» травятся даже дети
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За первое полугодие 2020 года в Башкирии зафиксировано 1183 случая острых отравлений, из них 271 с летальным исходом. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные токсикологического мониторинга. Больше всего людей погибли в Уфе (22 человека).

Показатель смертности от отравлений в регионе составил 6,8 на 100 тысяч населения, это меньше, чем в прошлом году (январь-июнь 2019 г. – 10,2 на 100 тыс. населения).

Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по республике составил 12,7 на 100 тыс. населения (январь-июнь 2019 г. – 18,1 на 100 тыс. населения). 88,5% подобных отравлений приходятся наострые отравления этиловым спиртом.

«Паленой водкой» травятся даже дети – с начала года 19 несовершеннолетних. 12 из них в Уфе, среди них даже годовалый ребенок, 3 – в Стерлитамаке, в Бирске, Дюртюлинском и Уфимском районах по одному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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