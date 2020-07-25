25 Июль 2020 2020-07-25T20:25:13+03:00

Какой будет погода в августе 2020 в Башкирии

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Согласно прогнозам, август 2020 в Башкирии будет пасмурным и относительно прохладным.

По данным сервиса «Gismeteo», погода в августе в Башкирии будет несильно отличаться от того, что мы видим в последнюю неделю июля. Средняя температура воздуха днем не будет превышать +25 градусов, а ночью показания столбика термометра и вовсе будут падать до +13. До +30 градусов воздух прогреется лишь несколько раз за месяц, но в эти дни ожидается пасмурная погода.

Одновременно с этим, небо над Башкирией в последний месяц лета 2020 будет затянуто тучами – дожди с грозами прогнозируются почти каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU