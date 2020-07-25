Уфимка пострадала в Кабардино-Балкарии - ее пришлось спасать не вертолете

25 Июль 2020 2020-07-25T19:25:19+03:00

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Уфимка попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии.

Известно, что неприятная история произошла в Черекском районе КБР. Спасателям поступило сообщение о том, что в ущелье Безенги на перевале Урал находятся двое туристов, которые попали под камнепад. На место немедленно выдвинулись спасатели, которые на вертолете эвакуировали пострадавшую уфимку и еще одного туриста из города Венев, что в Тульской области.

- В результате камнепада туристы получили травмы. Спасатели эвакуировали их на коммерческом вертолете в клиническую больницу города Нальчик примерно в 14 часов по Москве. Их состояние оценивают как стабильное, - цитирует РИА «Новости» МЧС Кабардино-Балкарии.

ИСТОЧНИК KP.RU