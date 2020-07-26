26 Июль 2020 2020-07-26T10:02:00+03:00

В Башкирии устанавливают туристические таблички со странными ошибками на английском языке

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В Белорецке власти устанавливают туристические таблички с ошибками на английском языке.

Фотографии указателей с ошибками выложили пользователи соцсетей. Администрация, по всей видимости, хотела указать направления до известных среди туристов Инзерских зубчаток. По неизвестным причинам, одно и то же место почем-то называется по-разному. Его называют то «Inzerskie Mountain Range» (что, в принципе, будет понятно носителю английского языка - ред), то «Inzerskie Radge».

Найти корректный перевод слова «radge» на русский язык достаточно сложно, поэтому самым близким будет описательный эквивалент – «отличающийся от нормы своим безумным поведением».

Вполне вероятно, что создатели таблички хотели использовать слово «ridge» (горный хребет – ред.), но написали его с ошибкой.

ИСТОЧНИК KP.RU