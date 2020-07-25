2020-07-25T16:21:43+03:00
Происшествия

В Уфе на Демском шоссе погибли две женщины

Смертельные аварии произошли с разницей в один час
Рустем АХУНОВ
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В Уфе на Демском шоссе погибли две женщиныВ Уфе на Демском шоссе погибли две женщины
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В Уфе на Демском шоссе произошли две смертельные аварии с разницей в час.

По данным ГИБДД республики, первое смертельное ДТП произошло около полудня в минувшую пятницу, 24 июля. В районе остановки «Золотая Рыбка» 61-летняя женщина попала под колеса «Hyundai Matrix», которым управлял 35-летний уфимец. Несчастная скончалась на месте.

Спустя час похожая авария вновь произошла на том же Демском шоссе. На этот раз под колесами «Hyundai Getz», которым управлял 71-летний пенсионер, оказалась 41-летняя женщина. Получив серьезные травмы, женщина скончалась в больнице. Известно, что обе погибшие переходили дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам.

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 11 аварий, в которых погибли пять человек и еще шесть получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 87 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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