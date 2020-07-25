В Уфе на Демском шоссе погибли две женщины
В Уфе на Демском шоссе произошли две смертельные аварии с разницей в час.
По данным ГИБДД республики, первое смертельное ДТП произошло около полудня в минувшую пятницу, 24 июля. В районе остановки «Золотая Рыбка» 61-летняя женщина попала под колеса «Hyundai Matrix», которым управлял 35-летний уфимец. Несчастная скончалась на месте.
Спустя час похожая авария вновь произошла на том же Демском шоссе. На этот раз под колесами «Hyundai Getz», которым управлял 71-летний пенсионер, оказалась 41-летняя женщина. Получив серьезные травмы, женщина скончалась в больнице. Известно, что обе погибшие переходили дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам.
Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 11 аварий, в которых погибли пять человек и еще шесть получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 87 пьяных водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU