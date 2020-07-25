Погода в Башкирии на воскресенье, 26 июля
Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии в воскресенье, 26 июля.
По данным Башгидромета, последний день недели жителей республики ждет пасмурная и дождливая погода. Кратковременные осадки и грозы возможны на всей территории Башкирии. Сильно ветра не ожидается. Температура воздуха днем повысится до +23, а ночью похолодает до +9 градусов.
В столице Башкирии погода от средней по республике отличаться не будет. Утро ожидается солнечным, а вот днем погода станет пасмурной. Температура воздуха будет колебаться от +15 ночью до +22 градусов днем. Дожди синоптики прогнозируют после 17 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU