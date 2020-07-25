2020-07-25T14:57:02+03:00
Происшествия

Уфимка скончалась в больнице спустя неделю после родов

Родственники считают, что она могла быть больна опасным вирусом
Рустем АХУНОВ
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Уфимка скончалась в больнице спустя неделю после родовУфимка скончалась в больнице спустя неделю после родовФото: Иван МАКЕЕВ
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В Демской больницы Уфы скончалась женщина, которая неделю назад стала мамой.

Первым о жуткой истории с соцсетях рассказал уфимец Рустем Кабиров.

- Восемь дней назад я стал дядей в очередной раз. Семь дней назад сестренку увезли в Демскую больницу. Вчера она позвонила дяде и сказала, что ей хуже, и нужно готовиться к худшему. Сегодня ее не стало, - написал мужчина днем в пятницу, 24 июля.

Позже Рустем заявил, что его погибшая родственница была больна COVID-19. Он попросил всех своих товарищей относиться к ситуации с пандемией коронавируса максимально ответственно и сократить возможность заражения всеми способами.

В Минздраве Башкирии сообщили, что по факту женщины проводится внутренняя проверка. Сейчас врачи устанавливают, насколько качественное было лечение, которое оказали женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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