В Башкирии начали выдавать сертификаты на получение аппаратов для инвалидов
Инвалидам Башкирии вновь начали выдавать сертификаты на получение необходимых аппаратов.
В феврале 2020 года выдача сертификатов на покупку технических средств реабилитации (целый ряд решений, необходимых для нормальной жизни, датчики, кислородные концентраторы, механические кровати и т.д. - ред) для инвалидов и их родителей была приостановлена. По словам министра труда Башкирии Ленары Ивановой тогда это произошло из-за отсутствия финансирования. 22 июля процесс выдачи сертификатов возобновили.
- Сейчас вопрос решен. Более 400 долгожданных сертификатов направлены в многофункциональные центры для выдачи. Срок действия сертификатов – 60 дней. Их можно реализовать у любых поставщиков средств технической реабилитации, - написала в соцсетях Иванова.
ИСТОЧНИК KP.RU