В Башкирии начали выдавать сертификаты на получение аппаратов для инвалидов

25 Июль 2020 2020-07-25T13:43:56+03:00

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Инвалидам Башкирии вновь начали выдавать сертификаты на получение необходимых аппаратов.

В феврале 2020 года выдача сертификатов на покупку технических средств реабилитации (целый ряд решений, необходимых для нормальной жизни, датчики, кислородные концентраторы, механические кровати и т.д. - ред) для инвалидов и их родителей была приостановлена. По словам министра труда Башкирии Ленары Ивановой тогда это произошло из-за отсутствия финансирования. 22 июля процесс выдачи сертификатов возобновили.

- Сейчас вопрос решен. Более 400 долгожданных сертификатов направлены в многофункциональные центры для выдачи. Срок действия сертификатов – 60 дней. Их можно реализовать у любых поставщиков средств технической реабилитации, - написала в соцсетях Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU