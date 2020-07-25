2020-07-25T12:19:59+03:00
Общество

Глава Башкирии показал подписчикам смешное видео про медведя

В розыгрыше поучаствовал известный в регионе турист
Рустем АХУНОВ
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Глава Башкирии показал подписчикам смешное видео про медведяГлава Башкирии показал подписчикам смешное видео про медведя
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Радий Хабиров выложил в соцсетях забавное видео про туриста и медведя.

Время для публикации ролика глава республики выбрал самое подходящее – вечером в пятницу. На коротком видео двое туристов обсуждают, что делать, если в лесу встретил дикого медведя. Известный в Башкирии турист и пиарщик Раис Габитов рассказывает своему приятелю, что в присутствии дикого зверя главное не бежать и чем-то издавать металлические звуки – например, бить друг об друга палки для скандинавской ходьбы.

Неожиданно камера поворачивается к кустам, из которых доносится рык дикого зверя. В этот момент Габитов бросается наутек, примеру туриста тут же следуют его приятель и оператор.

Некоторые пользователи посчитали, что видео снято с настоящим медведем и перепугались за пиарщика и его друзей. Вскоре в комментариях появился сам турист, который всех успокоил, заявив, что с ним все в порядке.

Смешное видео Радия Хабиров про медведя и туриста // 25.07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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