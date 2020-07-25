На выходных в Башкирии продолжится пасмурная погода

На выходных 25 и 26 июля в Башкирии ожидается пасмурная погода и небольшие дожди.

По данным Башгидромета, в ближайшие два дня над территорией республики зависнут пасмурные тучи. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Сильного ветра ждать не стоит.

Температура воздуха днем в Башкирии в субботу не будет превышать +23, ночью столбик термометра опустится до 11 градусов.

В воскресенье погода отличаться от субботы не будет. В последний день недели температура воздуха днем поднимется до 23, а ночью похолодает до 9 градусов.

Похожая обстановка за окном сохранится в республике и в понедельник.