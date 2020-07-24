2020-07-24T16:38:25+03:00
Общество

Где в Башкирии подтверждено больше всего случаев коронавируса – данные на 24 июля

В «лидерах», помимо Уфы, еще один город
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Минздраве Башкирии сообщили, в каких городах и районах Башкирии было подтверждено больше всего случаев коронавирусной инфекции по состоянию на 24 июля 2020 года. Напомним, на данный момент COVID-19 был диагностирован 6,5 тысячи жителям региона.

В первой тройке по числу зафиксированных случаев вируса вошли Уфа (2418), Нефтекамск (504) и Белебеевский район (295). За ними следуют Стерлитамак (283), Туймазинский район (278), Салават (238), Уфимский район (196), Октябрьский (166), Кумертау (143) и Ишимбайский район (112). В остальных муниципалитетах было обнаружено меньше ста зараженных.

Минимальное число ковид-положительных жителей выявили в Белокатайском (9), Кигинском (6), Зилаирском (3) районах, а также в Межгорье (3) и Бурзянском районе (2).

Если смотреть статистику в разрезе заболеваемости на 100 тысяч населения, то здесь лидируют Зианчуринский район (398 инфицированных на 100 тыс.), Нефтекамск (354,3) Бижбулякский (340,2) Татышлинский (309,9), Белебеевский (308,4) районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Башкирии 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии следователи проверят обстоятельства смерти 10-летней девочки
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
Глава Башкирии неожиданно снова изменил указ о самоизоляции, что изменилось теперь
Где в Башкирии подтверждено больше всего случаев коронавируса – данные на 24 июля
В Минздраве Башкирии объяснили, как проходит экстренная госпитализация при родах в условиях пандемии
В Башкирии пять госпредприятий планируют передать частным владельцам
93-летней жительнице Башкирии пришлось через суд доказывать, что она ветеран ВОВ
В Уфе на пешеходном переходе рядом с остановкой насмерть сбили пожилую женщину
Башкирия вошла в топ регионов с самой вкусной едой по мнению туристов
СМИ: детские и школьные лагеря в Башкирии в 2020 году открываться не будут
Житель Уфы выиграл в лотерею более четырех миллионов рублей
На Алтае стартует экспедиция башкирского отделения РГО
Власти Башкирии нашли инвесторов, которые вложат 3 млрд рублей в придорожный сервис
В Башкирии подтверждено 6,5 тысячи случаев коронавируса
В Уфе одобрили строительство межрегионального центра радионуклидной терапии
Тело нашел пастух в пяти километрах: в Башкирии поиски 10-летней девочки завершились трагедией
В машине у молодой уфимки нашли крупную партию наркотиков
Власти Башкирии пригрозили закрыть торговые центры, если там не будет соблюдаться масочный режим
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
Суд оштрафовал уфимскую мэрию за ненадлежащее состояние памятника Салавату Юлаеву
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
В Уфе состоялась встреча инвесторов «Золотого запаса»
Медиков пяти ковид-госпиталей Башкирии кормили замороженными супами и булками с плесенью
Радий Хабиров предложил «Союзмультфильму» сотрудничать с уфимской студией «Муха»
На трассе в Башкирии погиб водитель из Тульской области