Где в Башкирии подтверждено больше всего случаев коронавируса – данные на 24 июля
В Минздраве Башкирии сообщили, в каких городах и районах Башкирии было подтверждено больше всего случаев коронавирусной инфекции по состоянию на 24 июля 2020 года. Напомним, на данный момент COVID-19 был диагностирован 6,5 тысячи жителям региона.
В первой тройке по числу зафиксированных случаев вируса вошли Уфа (2418), Нефтекамск (504) и Белебеевский район (295). За ними следуют Стерлитамак (283), Туймазинский район (278), Салават (238), Уфимский район (196), Октябрьский (166), Кумертау (143) и Ишимбайский район (112). В остальных муниципалитетах было обнаружено меньше ста зараженных.
Минимальное число ковид-положительных жителей выявили в Белокатайском (9), Кигинском (6), Зилаирском (3) районах, а также в Межгорье (3) и Бурзянском районе (2).
Если смотреть статистику в разрезе заболеваемости на 100 тысяч населения, то здесь лидируют Зианчуринский район (398 инфицированных на 100 тыс.), Нефтекамск (354,3) Бижбулякский (340,2) Татышлинский (309,9), Белебеевский (308,4) районы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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