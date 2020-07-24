У пенсионерки из Уфы украли 2,5 млн рублей под предлогом растаможивания груза

24 Июль 2020 2020-07-24T17:24:48+03:00

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У 86-летней пенсионерки в башкирской столице на улице похитили 2,5 млн рублей. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Пожилая женщина пришла в полицию днем 23 июля и рассказала, что за два дня до этого к ней возле магазина подошли двое неизвестных мужчин. По словам заявительницы, они попросили ее помочь финансово с растаможиванием груза. Невероятно доверчивая пенсионерка согласилась передать мошенникам более 2,5 млн рублей. В обмен на помощь злоумышленники, по всей видимости, пообещали вернуть деньги с доплатой. Однако все, что получила пенсионерка, это восемь пачек билетов банка приколов. Подлог обнаружился только спустя двое суток.

Полицейские приняли заявление потерпевшей и изъяли липовые деньги для изучения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU