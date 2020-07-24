В Минздраве Башкирии объяснили, как проходит экстренная госпитализация при родах в условиях пандемии
В Минздраве Башкирии рассказали, как проходит экстренная госпитализация беременных женщин непосредственно перед родами в условиях пандемии.
По текущим правилам при плановом приеме в профильное лечебное учреждение роженицы должны сдать тест на коронавируса. Однако в условиях, когда роды начинаются внезапно, а будущая мать находится дома, действует иной алгоритм.
«Экстренная помощь оказывается в боксах в ближайшем родильном доме независимо от анализа. Так же при таких ситуациях (если позволяет время) берётся экстренный анализ», – пояснили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU