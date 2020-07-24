В Минздраве Башкирии объяснили, как проходит экстренная госпитализация при родах в условиях пандемии

24 Июль 2020 2020-07-24T16:02:13+03:00

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В Минздраве Башкирии рассказали, как проходит экстренная госпитализация беременных женщин непосредственно перед родами в условиях пандемии.

По текущим правилам при плановом приеме в профильное лечебное учреждение роженицы должны сдать тест на коронавируса. Однако в условиях, когда роды начинаются внезапно, а будущая мать находится дома, действует иной алгоритм.

«Экстренная помощь оказывается в боксах в ближайшем родильном доме независимо от анализа. Так же при таких ситуациях (если позволяет время) берётся экстренный анализ», – пояснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU