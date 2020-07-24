2020-07-24T17:25:13+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина пырнул влюбленную ножом

Пара распивала алкогольные напитки, и в какой-то момент произошла ссора
Эльвина АПАРИНА
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С места происшествия правоохранители изъяли нож со следами кровиС места происшествия правоохранители изъяли нож со следами кровиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Дюртюлях поздно ночью 23 июля произошло ЧП – мужчина пырнул ножом свою возлюбленную. Как сообщил собственный источник «КПУфа», 28-летний мужчина и 39-летняя женщина, проживающие вместе, распивали алкогольные напитки.

В какой-то момент, как это часто бывает, пара поссорилась. Тогда мужчина схватил нож и ударил им свою сожительницу в живот. К счастью, несчастная выжила. Ее доставили в больницу, а ее супруга – в отдел полиции. Он отпираться не стал, сразу дал признательные показания.

С места происшествия правоохранители изъяли нож со следами крови. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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