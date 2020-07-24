В Уфе пройдут массовые проверки водителей

- В преддверии выходных дней проверьте исправность вашего транспортного средства, - отметили сотрудники полиции.

В столице Башкирии пройдут массовые проверки водителей, направленные на пресечение и недопущение грубых нарушений правил дорожного движения. Традиционно перед выходными инспекторы выйдут на самые оживленные улицы.

Как сообщили в отделе ГИБДД, особое внимание будет уделено управлению автомобилей в состоянии опьянения, правилам перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних, а также за тонировку с нарушением установленных норм законодательства.

- В преддверии выходных дней проверьте исправность вашего транспортного средства, - отметили сотрудники полиции.

Напомним, что ранее Динар Гильмутдинов попросил помощи у жителей Башкирии – Госавтоинспекция в одиночку не справляется с «ловлей» пьяных автомобилистов.