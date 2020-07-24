93-летней жительнице Башкирии пришлось через суд доказывать, что она ветеран ВОВ

24 Июль 2020 2020-07-24T14:52:55+03:00

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В Кугарчинском районе Башкирии 93-летняя местная жительница только через суд смогла доказать, что является ветераном Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«В суде установлено, что с мая 1941 по июль 1951 года женщина работала в местном колхозе, – передали в правоохранительном ведомстве. – Обратившись в управление социальной защиты населения с заявлением о присвоении статуса «Ветеран Великой Отечественной войны», она получила отказ».

Чиновники заявили, что запись в трудовой книжке пожилой женщины о работе в период войны не подтверждала соответствующий статус, так как она была сделана «на основе свидетельских показания». Прокуратура после этого обратилась в районный суд с требованием отменить незаконное решение и признать право пенсионерки на получение звания «Труженик тыла». Иск надзорного ведомства был удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU