В Уфе на пешеходном переходе рядом с остановкой насмерть сбили пожилую женщину

24 Июль 2020 2020-07-24T14:41:25+03:00

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Сегодня днем, 24 июля, около 13:00 в Демском районе башкирской столицы на одноименном шоссе насмерть сбили пожилую женщину. Об этом сообщает региональная ГИБДД. Трагический инцидент произошел рядом с остановкой «Золотая рыбка».

По одной из версий, рассматриваемых полицией, 35-летний горожанин на Hyundai Matrix совершил наезд на 61-летнюю уфимку, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

фото: соцсети

От полученных травм пенсионерка скончалась прямо на дороге до приезда медиков. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники уточняют детали ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU