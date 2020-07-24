В Уфе на пешеходном переходе рядом с остановкой насмерть сбили пожилую женщину
Сегодня днем, 24 июля, около 13:00 в Демском районе башкирской столицы на одноименном шоссе насмерть сбили пожилую женщину. Об этом сообщает региональная ГИБДД. Трагический инцидент произошел рядом с остановкой «Золотая рыбка».
По одной из версий, рассматриваемых полицией, 35-летний горожанин на Hyundai Matrix совершил наезд на 61-летнюю уфимку, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
фото: соцсети
От полученных травм пенсионерка скончалась прямо на дороге до приезда медиков. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники уточняют детали ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU