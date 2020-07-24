Башкирия вошла в топ регионов с самой вкусной едой по мнению туристов

24 Июль 2020 2020-07-24T13:33:16+03:00

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Башкирия заняла четвертое место в списке регионов с самой вкусной едой по мнению туристов. Опрос в социальных сетях проводил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Большинство туристов – 25,64% – оценили кухню в Крыму. Там им понравилась жареная барабулька, караимские кибины, жульен из мидий и рапанов. Башкирия, за которую проголосовало 10,26% также уступила Краснодарскому краю (19,66%) и Северному Кавказу (14,53%). Какие именно блюда оценили путешественники в республике сервис не уточнил.

Позади Башкирия оставила Татарстан (9,4%), Дальний Восток (6,84%), Калининградскую область (5,98%), Карелию (5,13%) и Свердловскую область (5,13%).

ИСТОЧНИК KP.RU