2020-07-24T12:26:05+03:00
Общество

Житель Уфы выиграл в лотерею более четырех миллионов рублей

Он отгадал шесть чисел в билете
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Житель башкирской столицы стал обладателем более четырех миллионов рублей, отгадав в лотерейном билете шесть чисел. Об этом 24 июля рассказали в «Столото».

Уфимец сорвал крупный куш, купив билет «Гослото «5 из 36» на сайте и сделав развернутую ставку. Таким образом он смог увеличить свой выигрыш на 20 тысяч рублей: с 4 106 116 до 4 126 116 рублей. Победитель отгадал числа 10, 4, 14, 17, 34 в первом поле билета и 4 – во втором.

Счастливчика пригласили в лотерейный центр, где он сможет оформить выигрыш и забрать деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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