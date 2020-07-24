В Уфе одобрили строительство межрегионального центра радионуклидной терапии

24 Июль 2020 2020-07-24T10:52:34+03:00

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23 июля на «Инвестчасе» у главы Башкирии Радия Хабирова было одобрено строительство в Уфе межрегионального центра радионуклидной терапии. Там будут диагностировать и лечить злокачественные новообразования, болезни эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Проект реализует аффилированная с Росатомом компания «Русатом Хэлскеа».

«В качестве основной лечебной технологии применяется введение радиофармпрепаратов в организм человека для непосредственного воздействия изотопов на патологические очаги в тканях и органах», – сообщили на совещании.

Открытие центра запланировано на 2023 год. Лечебное учреждение также получит учебно-техническую базу для подготовки специалистов и проведения клинических испытаний.

Медцентр был включен в перечень приоритетных проектов региона. Подбором земельного участка под строительство займется правительство Башкирии региона и администрация Уфы. Хабиров назвал этот проект «важным во всех смыслах» – «мы получим инвестиции, новые технологии, и, самое главное, улучшим качество здоровья наших жителей».

ИСТОЧНИК KP.RU