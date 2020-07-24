В Уфе состоялась встреча инвесторов «Золотого запаса»

24 Июль 2020 2020-07-24T08:55:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую среду, 22 июля, в конференц-зале «Арена 3000» состоялась долгожданная встреча двух инициативных групп инвестиционной площадки «Золотой запас». Дело в том, что недавно Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в нескольких ООО-заемщиках: в ООО «Центр комплексных решений», ООО «Дарс» и ООО «Парк-сити», и вкладчиков нужно было познакомить с новыми временными управляющими.

Кроме того, из-за эпидемии коронавируса многие вкладчики не могли получить необходимую информацию по реализации мероприятий «дорожной карты» по возвращению средств, и решили, что дело совсем перестало продвигаться. Очень важно было донести до них, что сейчас уже сделано несколько важных шагов по реализации «дорожной карты».

Перед присутствующими выступил Председатель СПЧ при Главе РБ Владимир Барабаш. Он рассказал, что на регистрацию в пользу фирм-заемщиков передан комплекс коммерческой недвижимости в центре города общей площадью почти в 7 тысяч квадратных метров. Также ведется подготовка документов для переоформления на фирмы-заемщики предприятия, которое владеет земельными участками в Уфимском районе. Сейчас подготавливается проектная и градостроительная документация, решается вопрос о подключении «сетей» и инфраструктуры на этих земельных участках.

Также Владимир Барабаш подчеркнул, что общий долг перед заемщиками в данный момент составляет 1,7 млрд рублей, но возврат средств постепенно осуществляется. Вкладчикам «Золотого запаса» уже выплачено около 350 млн рублей, и этот процесс продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU