Медиков пяти ковид-госпиталей Башкирии кормили замороженными супами и булками с плесенью

24 Июль 2020 2020-07-24T08:36:16+03:00

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В Башкирии сотрудников и врачей ковид-госпиталей на базе пяти больниц кормили замороженными супами и булками с плесенью. Персонал лечебных учреждений также жаловался на неприятный запах у блюд, отсутствие вкуса и неестественный цвет. Об этом сообщили в республиканском профсоюзе медиков.

«К нам поступили жалобы, в том числе коллективные, от медиков ковид бригад Дюртюлинской, Мелеузовской, Туймазинской ЦРБ, городской больницы Кумертау и Белорецкой ЦРКБ о крайне низком качестве блюд, поставляемых кооперативом «Кармаскалинский», – рассказала зампредседателя правозащитной организации Роза Аминова. – Замороженный суп и булочки с плесенью – вот чем кормили в госпиталях».

Аминова отметила парадоксальную ситуацию – при наличии собственной кухни пациенты районных больниц питались лучше, чем сотрудники. У медиков ковид-госпиталей при этом не было альтернатив. Домашнюю еду они себе позволить не могли, потому что работают в изолированном, безвылазном режиме по две недели и больше.

21 июля профсоюз обратился поставщику еды – СППК «Кармаскалинский» – с требованием «кардинальным образом» повысить качество блюд. Однако уже на следующий день Минздрав и Госкомторговли Башкирии приняли решение о смене поставщика питания.

ИСТОЧНИК KP.RU