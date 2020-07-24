Радий Хабиров предложил «Союзмультфильму» сотрудничать с уфимской студией «Муха»
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил «Союзмультфильму» сотрудничать с уфимской студией «Муха». Накануне, 23 июля, руководитель региона встретился с директором крупнейшей в России мультипликационной студии Борисом Машковцевым.
Хабиров отметил, что продукция «Мухи» «пользуется широкой популярностью на российском мультипликационном рынке», и студия могла бы стать резидентом технопарка «Союзмультфильма». Сотрудничество, по словам главы, поспособствует продвижению анимации Башкирии в масштабах страны. Руководитель региона пообещал проработать вопрос господдержки местной студии.
Директор «Мухи» Артур Абдрахманов также предложил «Союзмультфильму» создать совместный учебный центр, чтобы обучать творческую молодежь и привлекать ее к работе над новыми проектами.
Известно, что сейчас уфимская студия работает над полнометражным мультфильмом «Северные амуры». Картина посвящена башкирским воинам в эпоху наполеоновских сражений.
ИСТОЧНИК KP.RU