24 Июль 2020 2020-07-24T07:58:55+03:00

На базе двух мультипликационных компаний может появиться учебный центр

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Глава Башкирии Радий Хабиров предложил «Союзмультфильму» сотрудничать с уфимской студией «Муха». Накануне, 23 июля, руководитель региона встретился с директором крупнейшей в России мультипликационной студии Борисом Машковцевым.

Хабиров отметил, что продукция «Мухи» «пользуется широкой популярностью на российском мультипликационном рынке», и студия могла бы стать резидентом технопарка «Союзмультфильма». Сотрудничество, по словам главы, поспособствует продвижению анимации Башкирии в масштабах страны. Руководитель региона пообещал проработать вопрос господдержки местной студии.

Директор «Мухи» Артур Абдрахманов также предложил «Союзмультфильму» создать совместный учебный центр, чтобы обучать творческую молодежь и привлекать ее к работе над новыми проектами.

Известно, что сейчас уфимская студия работает над полнометражным мультфильмом «Северные амуры». Картина посвящена башкирским воинам в эпоху наполеоновских сражений.

ИСТОЧНИК KP.RU