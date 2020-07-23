2020-07-23T16:58:43+03:00
Происшествия

Труп жителя Башкирии с семью ножевыми ранениями и проломленной головой пролежал в квартире два дня

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве
Владислав КАЗАНЦЕВ
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СК возбудил уголовное делоСК возбудил уголовное дело
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В башкирском городе Дюртюли труп 74-летнего жителя пролежал в квартире двое суток. У пенсионера было семь ножевых ранений. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

По данным собственного источника «КП-Уфа», пожилой мужчина был обнаружен мертвым в собственной квартире вечером 22 июля. На место тут же были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Они насчитала на теле погибшего семь ножевых ранений: четыре в районе грудной клетки, два – в области ребер и одно – на левой кисти руки. Кроме того, у него была проломлена голова. По состоянию погибшего было определено, что он скончался около двух дней назад.

Из квартиры криминалисты изъяли отпечатки пальцев, следы обуви, срез обоев со следами крови, а также предполагаемые орудия убийства – два ножа и молоток. Внимание правоохранителей в квартире также привлекли документы, полученные в организации по выдаче микрозаймов. Связано ли это жестокой расправой над пенсионером, в рамках уголовного дела выяснит следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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