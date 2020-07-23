2020-07-23T19:03:05+03:00
Происшествия

В башкирской больнице после удара током скончался 24-летний парень

Врачи не смогли спасти молодого человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
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24-летний сельчанин скончался на больничной койке24-летний сельчанин скончался на больничной койке
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В Караидельской центральной районной больнице после удара током скончался 24-летний парень.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», инцидент произошел днем 21 июля в селе Абызово. Молодого человека ударило разрядом электрического тока, когда он спускался в подвал своего же дома по металлической лестнице. В результате парень сорвался и упал. Его родственники вызвали «скорую» помощь, и та даже успела довести пострадавшего до районной больницы, однако врачи уже ничего не смогли сделать – пациент скончался. Труп был передан на судебно-медицинскую экспертизу.

На странице погибшего «ВКонтакте» теперь осталась только одна запись: «Ушёл из жизни 21.07.2020 г».

ИСТОЧНИК KP.RU

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